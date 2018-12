Barco schrapt 42 bediendenjobs Vakbonden en directie bereiken sociaal akkoord Peter Lanssens

10 december 2018

12u02 7 Kortrijk Een herstructurering bij technologiereus Barco kost wereldwijd tot 240 banen. Ook hoofdzetel De Cirkel in Kortrijk wordt getroffen. Er was eerst sprake van het schrappen van 55 bediendenjobs. Dat aantal is nu naar 42 terruggebracht. Het sociaal akkoord tussen de directie en de vakbonden werd vorige week maandag al bereikt, maar er werd pas maandagvoormiddag over gecommuniceerd.

Barco belooft er ook alles aan te doen om zoveel mogelijk van de 42 getroffen bedienden elders in het bedrijf in te zetten. “Openstaande en nieuwe vacatures worden prioritair aan hen voorbehouden”, zegt secretaris Karel Hoorelbeke van de bediendenvakbond LBC-NVK. “Wie een nieuwe functie kan krijgen, kan een beroep doen op bijkomende opleidingen, of kan tijdens een inloopperiode van vier maanden in de nieuwe job alsnog kiezen om te vertrekken, met behoud van alle rechten van het sociaal plan. Voor medewerkers die Barco verlaten, zijn er extra voordelen onderhandeld, bovenop de wettelijke verbrekingsvergoeding. Die omvatten onder meer de mogelijkheid om zelf deels de timing te bepalen van het einde van de tewerkstelling bij Barco, bijkomende financiële vergoedingen op basis van de jaren tewerkstelling bij Barco, een extra financiële inspanning voor 55-plussers en outplacementbegeleiding die ruimer gaat dan het wettelijke basispakket. Het sociaal plan beschermt ook medewerkers die later omwille van economische redenen ontslagen zouden worden, in een periode tot en met 29 februari 2020. Het is een aanvaardbaar sociaal plan. We hebben er het maximum uitgehaald”, aldus Karel Hoorelbeke.

Geen arbeiders

De arbeiders blijven buiten schot bij de beeldvormingsgroep. Het is van 2008 geleden dat Barco ingrijpend herstructureerde. Het gaat over een efficiëntie-oefening. Barco wil beter inspelen op markttrends, de winstgevendheid op lange termijn versterken en groeikansen benutten. En Barco wil tegen 2020 de indirecte bedrijfskosten met 20 miljoen euro per jaar naar beneden halen. “Om ook in de toekomst een leidende rol te spelen in een markt die globaler en dynamischer wordt, moeten we wendbaarder en klantgerichter worden”, zei CEO Jan De Witte begin november hierover, toen de hestructurering bekendraakte.