Barco opent nieuwe productiehal 20 april 2018

02u42 0

Technologiereus Barco opende gisterenvoormiddag officieel The Engine. De nieuwe productiehal van 15.000 vierkante meter, later zelfs 20.000 vierkante meter als ook het automatisch magazijn helemaal af is, ligt bij hoofdzetel The Circle in het Beneluxpark in Kortrijk. Barco, het bedrijf ontplooide daar ook het onderzoeks- en ontwikkelingscentrum The Lab en de centrale diensten The Pulse, brengt zo alle diensten dichter bij elkaar om efficiënter te werken. Zo verhuisde de productie-afdeling van de Barco-vestiging in Kuurne naar The Engine. Waar medische schermen, projectoren en LCD nu samen zitten om zo ook werknemers flexibeler te laten werken. De verhuis bracht zo'n 250 extra medewerkers naar de campus in het Beneluxpark. Er werken 450 mensen in The Engine. De productieactiviteiten van de Noorse dochter Projectiondesign worden in de loop van 2018 ook in The Engine in Kortrijk ingepast. De vestiging in de Noordlaan in Kuurne blijft wel het logistieke Barco-hart, van waaruit alle producten verstuurd worden. Barco pompte 50 miljoen euro in One Campus, met The Circle, The Lab, The Pulse en The Engine. (LPS)