Barbecue van Quadrille steunt para-ruiters 20 april 2018

74 ruiters met een beperking, uit zestien landen, strijden in Sport Vlaanderen Waregem voor een plaats op het wereldkampioenschap komende zomer in Tryon in de Verenigde Staten.





Ruiterclub Quadrille organiseert de International Para-Equestrian Dressage Competition, van vandaag vrijdag 20 tot en met zondag 22 april. Quadrille houdt op zaterdagavond 21 april vanaf 19 uur ook een barbecue voor ruiters en bezoekers in het centrum voor paardensport in de Veldloopstraat. De opbrengst gaat naar de ondersteuning van para-ruiters. Studenten eventmanagement van de hogeschool Vives in Kortrijk leiden de barbecue in western-stijl in goeie banen.





Kaarten kosten 25 euro. Reserveren: communication@quadrille.bz. Info staat op de Facebookpagina van Quadrille. (LPS)