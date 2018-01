Barbara start Broodjeszaak Babs 02u41 4 Foto Petit Barbara Decorte opent broodjeszaak Babs. Kortrijk Barbara Decorte (34), uit Wevelgem maar afkomstig uit Bavikhove, smeert sinds deze week broodjes in Broodjeszaak Babs.

"Ik heb onder meer 6 jaar in de winkel van mijn moeder meegewerkt, geschenkzaak Ad Hoc in Kortrijk, daarnaast heb ik ook al een aantal kleinere jobs in de horeca gehad. Ik droomde al een tijdje van een eigen zaak, en het is vooral mijn man Mickel Vanneste die me aangemoedigd heeft om van die droom eindelijk realiteit te maken. Qua locatie zit ik hier zeer goed, met het rusthuis vlakbij, het gemeentehuis, het cultureel centrum, de politie en het zwembad. Aan de overkant van de straat ligt het gemeentelijk park, een ideale locatie om bij mooi weer mijn broodjes op te eten. De eerste reacties zijn alvast positief, ik zie het helemaal zitten." Barbara verkoopt naast broodjes onder meer ook nog koffie, koffiekoeken, muffins, en andere zoetigheid. (JME)