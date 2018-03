Bar Textiel verkoopt kledij met West-Vlaamse quotes 02 maart 2018

03u02 1 Kortrijk Dertien Vives-studenten Winkelmanagement runnen tot 19 mei hun eigen tijdelijke kledingzaak Bar Textiel op de eerste verdieping van winkelcentrum K.

Ze verkopen er niet enkel originele kledij. "Wie iets van zichzelf op zijn of haar favoriet kledingstuk wil laten zetten, is bij Bar Textiel aan het juiste adres", zegt coördinator Anja Vanroose.





"Kom met je ontwerp of tekst naar de winkel en stap met een uniek stuk weer buiten." De studenten werken samen met grafisch ontwerper en student Simon Blondeel, die zijn eigen collectie verkoopt via de webshop van Bar Textiel en later designs wil maken voor kledingzaken. Bar Textiel hoopt vooral te scoren met T-shirts en truien met West-Vlaamse quotes op. Er zijn ook tal van hippe accessoires. En wie aan het wachten is in de zaak, kan een Firefly drankje nuttigen. De studenten doen met Bar Textiel nog meer ervaring op. Info: www.bartextiel.be. (LPS)