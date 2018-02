Bar Le Chat Noir dicht 28 februari 2018

De bekende bar Le Chat Noir in de Kapittelstraat, een historisch straatje achter de Grote Markt in Kortrijk, is tot midden april dicht. "Ik werk momenteel aan een nieuw concept met nieuwe openingsuren, het wordt echt iets om naar uit te kijken", laat uitbater Kurt Vanderbeke op Facebook weten. Horecazaak Le Chat Noir is populair bij nachtbrakers. Wie in is voor een feestje, zakt graag naar de kroeg af, want er is altijd ambiance. De klanten moeten nu dus even geduld uitoefenen, tot Kurt Vanderbeke het nieuwe concept bekend maakt en de bar heropent. (LPS)