Bank voorkomt fraude via het internet: slachtoffer speelde ei zo na 12.000 euro kwijt Hans Verbeke

05 februari 2019

15u19 1 Kortrijk Een man uit de Kortrijkse regio mag zijn bankinstelling danken op z’n blote knieën. Nadat hij in vertrouwen persoonlijke gegevens had ingevuld op een website werden die data gebruikt voor een frauduleuze betaling van 12.000 euro. De bank blokkeerde echter de transactie, omdat ze oordeelde dat er iets niet pluis was. De oplichter, een man uit de Kempen, is intussen geïdentificeerd.

Het slachtoffer kreeg eind januari een mail die van zijn bankinstelling leek te komen. In het bericht stond te lezen dat zijn betaalkaart een upgrade moest krijgen. Nietsvermoedend deed de man wat hem gevraagd werd: zijn kaartnummer en andere gegevens invullen via een link op een website. Hij bevestigde dat nadien, zoals op de website gevraagd, ook nog eens vanop zijn kaartlezer. De volgende morgen werd de man echter opgebeld door zijn bank. Hij kreeg te horen dat er via zijn rekening een opdracht gegeven was tot een betaling van 12.046 euro. De bank vond dat verdacht en blokkeerde de betaling, tot grote opluchting van het slachtoffer.

Dader ontmaskerd

Op 31 januari stapte het slachtoffer naar de politie om het voorval te melden en klacht in te dienen. Het onderzoek dat onmiddellijk werd opgestart, leverde intussen al resultaat op: de dader van de poging tot informaticafraude is opgespoord en geïdentificeerd. Het gaat om een man uit de Kempen. Er wordt nu nagegaan of hij eerder ook al heeft toegeslagen. De verdachte zal zich later voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden. “Internetfraude met valse mails noemen we ‘phishing’ en komt steeds meer voor”, weet Thomas Detavernier, woordvoerder van de politiezone Vlas. “Ze bestaat ook in een aantal varianten. Naast dit concreet geval gaat het bijvoorbeeld ook om mails waarin potentiële slachtoffers gevraagd wordt om via een aan te klikken link een nieuwe datum op te geven waarop een aangeboden pakje alsnog kan worden afgeleverd. Bij een derde type van phishingmails worden elektronisch aangeleverde facturen van gekende leveranciers aangeboden ter betaling, evenwel met een gewijzigd rekeningnummer.

Voorzichtigheid

“We raden aan om sowieso nooit in te gaan op dergelijke mails en ze onmiddellijk te verwijderen”, zegt Detavernier. “Wie twijfelt, kan altijd contact nemen met zijn of haar bankinstelling om uitleg te vragen. Het is ook aan te raden om steeds alle gegevens te controleren vooraleer een betaling uit te voeren.” Wie ervaring heeft met phishingmails, kan contact nemen met de politiezone Vlas. Niet dringende meldingen zijn welkom op pz.vlas@police.belgium.eu.”