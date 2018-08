Bands op Alcatraz krijgen pralines speciaal voor metalheads 11 augustus 2018

02u30 0 Kortrijk De 44 bands die dit weekend op het metalfestival Alcatraz in Kortrijk optreden, worden in de watten gelegd. Zo krijgen ze elk een doosje met twintig pralines, 'chocolates to die for'. Niet zomaar pralines, maar rock-'n-rollbonbons, inclusief vier chocolaatjes in de vorm van doodskoppen.

De pralines zijn van chocolatier Nicolas Beugnies (48) uit Marke. "Het leven is te mooi voor saaie pralines, ik wil de artiesten 'punch' geven om op te treden met onder meer pralines waar zelfs pikante chilipeper in zit. Het zijn allemaal smaakbommen, met bijvoorbeeld ook pralines met framboos, passievruchten en gekonfijte limoen", vertelt Beugnies. Hij mag vijftig doosjes aan Alcatraz leveren. De doosjes zijn versierd door tattoo-artieste Cindy Frey (42) uit Kortrijk. "Ik versierde elk doosje met een skull, geïnspireerd op de Dag van de Doden in Mexico."





De festivalweide bevindt zich nabij sportcentrum Lange Munte. De headliners vanavond zijn Limp Bizkit en Dimmu Borgir. (LPS)