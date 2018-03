Balustrades Leieboorden beschadigd 06 maart 2018

De nieuwe balustrades aan de Leieboorden nabij de Broeltorens zijn weggenomen. "Ze liepen schade op tijdens het transport naar de Leieboorden, de deklaag is aangetast", zegt schepen van Openbare Werken Axel Weydts (sp.a). "Ze worden nu hersteld, want we aanvaarden enkel materiaal dat helemaal af is", aldus Weydts. Er komen ook bomen aan de Leieboorden. Binnenkort start de aanplant van zeventien valse christusdoornen (dezelfde bomen staan op de Grote Markt, nvdr.) en drie sophora's. Deze week, nu het niet meer vriest, gaan trouwens ook de kasseileggers weer aan de slag op de Leieboorden. (LPS)