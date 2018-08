Ballegeer wordt groen woonerf 66 WOONGELEGENHEDEN AAN VEEMARKT TEGEN 2021

30 augustus 2018

02u45 0 Kortrijk Het terrein rond ex-meubelwinkel Ballegeer aan de Veemarkt wordt tegen 2021 een woonerf met 66 woongelegenheden. "De huidige bouwvallige loodsen en magazijnen verdwijnen er", zegt schepen van Bouwen Wout Maddens (Open Vld).

Grote veranderingen op til aan de Veemarkt, waar een bouwblok tussen de Slachthuis-, Pluim- en Wandelingstraat een woonerf wordt. De investeerder is vastgoedontwikkelaar Vossemeren Development, voor het eerst in Kortrijk actief. Er komen daar 66 woongelegenheden, waarvan in grote lijnen de helft gezinswoningen en de helft flats zijn. Er is verder veel aandacht voor publiek groen en wandel- en fietspaden met aansluiting op de aanpalende straten. Het wordt dus geen gesloten commune. "We gaan energiezuinig en duurzaam bouwen", zegt manager Kristof Coeckelbergh.





Parkeerhaven

"De prijsklasse? Die bepalen we later, we gaan voor een mix van kleine en grote woongelegenheden. We zetten op betaalbaar wonen in. Het zal niet voor de 'happy few' zijn, maar vooral voor gezinnen. We plannen geen garages, omdat we geen gemotoriseerd verkeer in het woonerf willen. Wie een auto heeft, kan in de bestaande parkeerhaven onder de Veemarkt staan. De bereikbaarheid is een troef", aldus Coeckelbergh, waar schepen Maddens op inpikt. "Het woonerf is ideaal voor bewoners die zich te voet of met de (elektrische) fiets verplaatsen. Het station, winkelstraten, alles in het centrum ligt op wandelafstand."





Niet alle huidige panden worden gesloopt. Zo blijft de gewezen hal van Ballegeer in de Slachthuisstraat. "De hal wordt gerenoveerd, daar komen nieuwe flats", legt Dieter Haemers van architectuurgroep B2Ai uit. "Ook de gewezen likeurstokerij op de hoek van de Veemarkt en Wandelingstraat blijft behouden. Daar komen lofts in, terwijl er achteraan plaats is voor horeca met zicht op het groene binnengebied. Een deels beschermd herenhuis op de Veemarkt 62-64 blijft eveneens." Verder van belang: groenten en fruit Isabelle en fruithandel Callens aan de Veemarkt wijken niet en blijven er open. Het toekomstige groene binnengebied van het bouwblok krijgt (meer)gezinswoningen, grondgebonden huizen en stapelwoningen die bijvoorbeeld geschikt zijn voor gezinnen die (groot)ouders dicht, maar toch apart laten wonen. "We kiezen voor een kleinschalige architectuur, zodat het woonerf zich innestelt in de bestaande context", geeft Haemers nog mee. Het openbaar onderzoek rond de bouwaanvraag, de periode waarbinnen omwonenden bezwaren kunnen indienen, loopt tot 19 september. Er is op woensdag 12 september om 19.30 uur nog een infovergadering in jeugdherberg Groeninghe in de Passionistenlaan. Indien de stad spoedig een bouwvergunning kan verlenen, starten de eerste werken in de loop van 2019.