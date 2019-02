Badmeester Marie-Jeanne stopt na 40 jaar Peter Lanssens

18 februari 2019

18u42 0 Kortrijk Het zwembad Mimosa sluit op 28 februari definitief de deuren, nu het nieuwe zwembad op Weide op 1 maart opent. Marie-Jeanne Depraetere (59), bijna 40 jaar badmeester in Mimosa, stopt. Ze leerde honderden meisjes en jongens, tussen 4 en 7 jaar, het ABC van het zwemmen. De ‘sympathisanten van Marie-Jeanne’ roepen op om haar te komen bedanken, volgende week donderdag.

Marie-Jeanne was badmeester en trainster bij de Kortrijkse Zwemkring (KZK). Ze hielp honderden kinderen van hun watervrees af. Met na de les in Mimosa steeds een snoepje, als beloning voor de inspanningen. Iedereen respecteerde haar voor haar engelengeduld en glimlach. “Ik zag mijn vier kleindochters in drie jaar tijd floreren in het Mimosa bad, onder haar hoede”, zegt Christiane Waelkens uit Rollegem. “Ze zijn nu alle vier vlotte zwemmers.” Tijd voor een eerbetoon. Wie Marie-Jeanne wil bedanken, is op donderdag 28 februari vanaf 18.45 uur welkom in zwembad Mimosa. Een uniek moment, want om 20 uur is het zwemmen in Mimosa definitief voorbij. De sportdienst biedt dan een drink aan, een uitgelezen moment ook voor een babbel met oude bekenden.