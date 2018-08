AZ Groeninge zet shuttles in 02 augustus 2018

AZ Groeninge in Kortrijk zet shuttles in om patiënten van op de parking tot in het ziekenhuis te brengen.





Uit feedback van patiënten bleek namelijk dat de wandelafstand van parking tot consultatie op de campus Kennedylaan te ver is voor mensen die minder mobiel zijn. Met een vaste dienstverlening van drie shuttles op weekdagen, wil het ziekenhuis tegemoet komen aan deze verzuchting. Er is één outdoor shuttle, die patiënten en bezoekers van de parking naar de hoofdingang en terugbrengt, en er zijn twee indoor shuttles die hen van het onthaal tot aan de liften of tot op de centra zelf brengen.





De shuttles zijn vergelijkbaar met de voertuigen die op de luchthaven ingezet worden om mensen tot aan de gate te brengen. (JME)