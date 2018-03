AZ Groeninge terecht na wanhoopsdaad patiënte 27 maart 2018

Ziekenhuis AZ Groeninge uit Kortrijk staat voor de correctionele rechtbank terecht. Oorzaak? De zelfmoord van een 57-jarige psychiatrische patiënte op 28 januari 2014. Wedjo Kikomba uit Kortrijk slaagde er die dag in het venster van haar kamer te forceren, te openen en naar buiten te springen. De nabestaanden dienden klacht in en verwijten het ziekenhuis onvoorzichtigheid. Na vier jaar onderzoek is het ziekenhuis gedagvaard voor de strafrechter. "Dat de patiënte suïcidaal was, wisten ze", klinkt het bij advocaat Michael Ceuppens in naam van een zoon van het slachtoffer. "Aanvankelijk kregen de nabestaanden weinig info maar nu zijn ze blij dat alles grondig is onderzocht." Op 17 september zal de zaak gepleit worden. (LSI)