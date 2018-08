AZ Groeninge spoort prostaatkanker nog beter op 08 augustus 2018

AZ Groeninge is het eerste niet-universitaire ziekenhuis in ons land dat een nieuwe innovatieve techniek inzet om prostaatkanker nog beter op te sporen.





"De nieuwe techniek laat toe nieuwe tumorcellen en uitzaaiingen perfect in beeld te brengen bij patiënten die hervallen van prostaatkanker", zegt Alex Maes, diensthoofd nucleaire geneeskunde in het ziekenhuis op Hoog Kortrijk. "De beelden zijn duidelijker dan bij traditionele onderzoeken en tonen ook de kleine uitzaaiingen aan."





Gallium staat centraal in de nieuwe techniek. Die radioactieve stof wordt in AZ Groeninge via een generator verkregen en via synthese aan een farmaceutische stof gekoppeld. Het radioactieve product dat je zo krijgt, wordt bij de patiënt geïnjecteerd. Zo krijg je op een PET-scanner tot in de kleinste details te zien waar de kanker zich bevindt. De techniek staat onder supervisie van Pieter Jan De Jonghe, een door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle erkende radiofarmaceut. Het onderzoek is pijnloos en zonder bijwerkingen. Door het korte bestaan van het radioactieve gallium, is de patiënt na enkele uren weer stralingsvrij. Patiënten hoeven voor zo'n onderzoek niet meer naar universitaire ziekenhuizen in Antwerpen, Leuven of Brussel te gaan. Er werden al meer dan 250 onderzoeken uitgevoerd in AZ Groeninge. (LPS)