AZ Groeninge opent helihaven 17 april 2018

AZ Groeninge opent een helihaven op Hoog Kortrijk, tussen de E17 en de achterkant van het ziekenhuis aan de spoeddienst. "Zo kunnen we bij grote ongevallen, zoals enkele jaren geleden met de kettingbotsing op de A19, helikopters inzetten voor dringend patiëntenvervoer naar het ziekenhuis", vertelt woordvoerster Annelies Feys. "Dat gaat dan niet enkel over de mug-heli, maar bijvoorbeeld ook over NH90-reddingshelikopters." De helihaven is verder nuttig om snel medische teams uit te wisselen. Een voorbeeld is neonatologie. Zo is het belangrijk dat specialisten van AZ Sint-Jan in Brugge meteen in AZ Groeninge staan als het ziekenhuis te maken krijgt met een te vroeg geboren baby die kritiek is. Soms moet zo'n prematuurtje ook snel in een transportcouveuse naar AZ Sint-Jan zelf overgevlogen worden. De helihaven dient ook voor transport van organen. De aanvliegroute is boven de E17. Commerciële vluchten zijn verboden. AZ Groeninge heeft nu ook een luchthavenmeester. (LPS)