AZ Groeninge lanceert nieuwe opleiding 23 januari 2018

AZ Groeninge geeft op 26 februari het startschot van de opleiding 'Kanker Beauty Professional'. Tot 20 gediplomeerde schoonheidsspecialistes en kappers krijgen een jaar les van het oncologisch team van het ziekenhuis. Het doel is om mensen met kanker een behandeling op maat te geven, zodat hun zelfbeeld beter wordt, want ze hebben het vaak psychologisch zwaar. Zo kan een aangename massage of deugddoende gelaatsverzorging al wonderen doen. De deelnemers leren verder onder meer waar op te letten bij productgebruik en wat je kan zeggen en vragen en wat niet.De opleiding loopt in samenwerking met het Institute for Professional Care (IFPC), de Unie van de Belgische kappers Coiffure.org en de beroepsvereniging voor schoonheidsspecialistes Besko. De opleiding omvat 20 theorie-lesdagen en 120 uur stage en kost 1.800 euro. Meer info vind je op www.institutefpc.eu. Wie beroep wil doen op de opgeleide kappers en schoonheidsspecialistes: www.myprofessional.be. (LPS)