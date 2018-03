AZ Groeninge krijgt erkenning 07 maart 2018

02u43 1

AZ Groeninge krijgt het zilveren label 'Investor In People'. Het ziekenhuis op Hoog Kortrijk sleept die onderscheiding in de wacht voor de investeringen in de groei en ontwikkeling van de medewerkers. Er vulden 1.229 werknemers, artsen en vrijwilligers de enquête van het onafhankelijk 'Centre of Quality' uit de UK in. En er namen 83 personeelsleden deel aan gesprekken. Daaruit blijkt dat AZ Groeninge de standaard is voor een uitmuntend personeelsbeleid. Het is trouwens de derde keer dat het ziekenhuis in de Kennedylaan de erkenning krijgt. (LPS)