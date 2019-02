Axel Weydts even schepen van… Immobiliteit Peter Lanssens

12u46 0 Kortrijk Schepen van Mobiliteit Axel Weydts (36) is even schepen van… Immobiliteit. De sp.a’er sloeg zaterdagavond zijn rechtervoet om, na een verkiezingscongres van de socialisten in de Waagnatie in Antwerpen. “Er liggen kasseien, buiten aan de Waagnatie. Die schatte ik helaas verkeerd in.”

Omdat de zwelling aan zijn rechtervoet steeds groter werd en de pijn te hevig was, trok Axel Weydts maandag naar de spoefafdeling van het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk. De conclusie daar na het nemen van foto’s: de rechtervoet is niet gebroken, maar zwaar gekneusd. Resultaat: een week gips. “Ik moet zoveel mogelijk met mijn rechterbeen omhoog liggen. Er zit niets anders op dan voorlopig van thuis uit te werken”, zegt Weydts, die samen met zijn man John Deloof in een flat in de woontoren K-Tower woont, aan de Diksmuidekaai. “Ik heb volgende week nog een afspraak met een orthopedist, om na te gaan hoe het verder zal evolueren met mijn voet”, aldus Weydts. Ook een andere sp.a-schepen, Bert Herrewyn, is ‘out’ momenteel. Geveld door een nijdige griep.