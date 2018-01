Axel Ronse kandidaat-burgemeester 25 januari 2018

Vlaams parlementair Axel Ronse (36) trekt de lijst van meerderheidspartij N-VA voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. Hij woont al enkele jaren in Kortrijk en is meteen kandidaat-burgemeester. Dat is gisterenavond beslist op een bestuursvergadering. Schepen van Financiën, Kerkfabrieken, Jumelages, Onderwijs en Evenementen Kelly Detavernier (39) uit Bissegem staat als 'leading lady' op plaats twee. Zij is ook co-voorzitter van de vzw Feest in Kortrijk (FIK) en rijzende ster van N-VA omwille van haar alom geprezen capaciteiten. Rudolf Scherpereel (66) is lijstduwer. Hij is eerste schepen en heeft als bevoegdheden onder meer Toerisme, Werk, Economie en Ondernemen. Jan Declercq, de man van schepen An Vandersteene uit Marke, staat op de provincieraadslijst. Meer info over de gemaakte keuzes volgt vandaag. De andere topplaatsen worden later bekendgemaakt. (LPS)