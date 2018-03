Axel Lane brengt duet uit 22 maart 2018

Axel Lane (54) uit Kortrijk en Jennifer Berton (25) uit Roeselare brengen een duet uit. Producer Peter Keereman stak de wereldhit Cosa Della Vita uit 1993 van de Italiaanse zanger Eros Ramazzotti en Queen of Rock Tina Turner in een nieuw jasje. Het nummer kreeg de naam 'De Dingen van het Leven'. De tekst is door Axel Lane geschreven. Lane zingt de Nederlandstalige versie en Berton de Franstalige. Het nummer staat op de playlist van heel wat radiostations, terwijl de videoclip op Ment TV te zien is. Doet Axel Lane geen belletje rinkelen? Luister dan eens naar 'Voel mijn hart'. De cover van de wereldberoemde evergreen 'Unchained Melody' is zijn bekendste nummer. Lane treedt zo'n honderd keer per jaar op. Axel Lane is tevens voorzitter van toneelvereniging De Leutemakers in Harelbeke. Jennifer Berton geniet vooral bekendheid sinds haar geslaagde deelname aan het VTM-programma Belgium's Got Talent in 2015. (LPS)