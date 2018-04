Avonturenkamp lyceum kent valse start 10 april 2018

02u40 0 Kortrijk Op de spoorlijn Kortrijk-Moeskroen is gisteren iets voor 10 uur een oudere man om het leven gekomen toen hij gegrepen werd door een trein.

Het treinstel, dat in de richting van Moeskroen reed en 55 passagiers vervoerde, kwam tot stilstand even voorbij de overweg met de Pontestraat. De brandweer hielp de reizigers van de trein. Onder hen bevonden zich ook 33 tweedejaarsleerlingen en twee begeleiders van het Lyceum Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen. Zij waren net vertrokken op kamp, naar het Ardense dorpje Nismes. "We wisten niet goed wat er gebeurde", zegt een van de leerlingen. "Het leek alsof de trein van spoor zou wisselen maar dat gebeurde niet. Hij vertraagde wel fors. En dan kregen we plots te horen dat er iemand was aangereden. We hadden niet verwacht dat ons avonturenkamp al bij het begin zo'n onverwachte wending zou krijgen."





De reizigers werden met vervangbussen naar het station van Moeskroen gebracht. Van daar konden ze verder sporen naar hun bestemming.





Het treinverkeer op de lijn 75 was enkele uren onderbroken. Op de plaats van het ongeval ontfermden de medische diensten zich over de treinbestuurder en een stagiair, die ook in de stuurcabine zat op het moment van de aanrijding. Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.





(VHS)