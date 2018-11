Avond met bloemkunstenaars steunt goeie doelen 21 november 2018

Zonta pakt vandaag woensdag 21 november met een unieke avond uit.





De serviceclub nodigt Alena Van Belle, Geert Pattyn en Ann Desmet naar zaal Eandis in het Kennedypark 12 uit. De drie bloemkunstenaars maken er pareltjes, een lust voor het oog. De warme en gezellige kersthappening van Zonta wordt opgeluisterd met poëzie en muziek. Er is ook een receptie. Hoogtepunt is het verloten van de twaalf meesterwerken van de bloemkunstenaars. Aanwezig zijn volstaat. De avond start om 19.30 uur. De inkom is 20 euro. De opbrengst gaat naar Bemok, een begeleidingscentrum en school voor kinderen met gedrags- en emotionele problemen en/of een autismespectrumstoornis, en MPI de Pottelberg. (LPS)