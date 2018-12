Avijn (Groen) naar gemeenteraad na vertrek Gjurova Peter Lanssens

21 december 2018

15u12 0

Niet Alexandra Gjurova (25) – ze verliet Groen wegens persoonlijke redenen – zetelt vanaf 2019 in de gemeenteraad, maar wel Philippe Avijn (65). Dat meldt Avijn deze namiddag zelf op Facebook. Avijn is de eerste opvolger. Zetelen dus vanaf 2019 voor Groen in de gemeenteraad in Kortrijk: fractieleider David Wemel, Matti Vandemaele, Cathy Matthieu en Philippe Avijn. Philippe Avijn zetelde al eens zes jaar in de gemeenteraad, in de legislatuur 2007-2012.