Automobiliste rijdt weg na botsing met fietser, maar keert terug... om nummerplaat op te rapen LSI

07 maart 2019

12u42

Bron: LSI 1 Kortrijk Een 36-jarige automobiliste uit Kortrijk heeft van de rechter 2,5 maanden rijverbod en 2.000 euro boete gekregen. N a een botsing met een fietser reed ze niet één, maar twee keer weg. S.D. bleek ook 1,8 promille alcohol in het bloed te hebben.

De botsing gebeurde op 19 maart 2018 in de Burgemeester Danneelstraat in Kortrijk. Het was eigenlijk de fietser die voorrang moest verlenen, maar na de botsing reed S.D. gewoon verder. Ze keerde wel op haar stappen terug... om haar nummerplaat op te rapen. Daarna vertrok ze opniéuw naar huis. “Uit angst”, aldus haar verdediging. “Ze probeerde de fietser wel aan te spreken, maar een conversatie was niet mogelijk omdat hij niet Nederlandstalig was.” De politierechter gaf haar 2,5 maanden rijverbod en 2.000 euro boete. Vooraleer ze haar rijbewijs zal kunnen terugkrijgen, zal ze moeten slagen voor haar theoretisch en praktisch rij-examen én medische en psychologische proeven.