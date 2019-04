Automobiliste knalt door slagboom ziekenhuisparking: boete en rijverbod LSI

04 april 2019

Een 63-jarige automobiliste moet haar wagen vijftien dagen langs de kant laten staan en een boete van 800 euro betalen. Dat besliste de politierechter in Kortrijk. Louiza Z. knalde op 2 augustus 2018 met haar wagen door de slagboom van de bezoekersparking van ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk en reed daarna gewoon verder. Haar opsporen was dankzij de camera’s niet moeilijk. “Ze had wel een tik gehoord, maar nooit beseft dat ze die slagboom had afgereden”, probeerde haar advocate nog. “Dat je niet ziet dat je een slagboom aan diggelen rijdt, dat geloof ik niet”, antwoordde de politierechter.