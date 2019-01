Automobilist slipt en belandt in de gracht

Alexander Haezebrouck

23 januari 2019

14u13 2

In de Bosstraat in Marke slipte een autobestuurder woensdagmiddag en belandde in de gracht. De 64-jarige bestuurder uit Moen reed in de richting van Sint-Anna toen het plots mis ging op het gladde wegdek. Marc J. (64) schoof met zijn Mercedes rechts de gracht binnen. De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar de bestuurder slaagde er zelf in om uit zijn auto te klauteren. De man uit Moen raakte niet gewond, maar werd uit voorzorg toch naar het ziekenhuis gebracht met de ambulance. De Bosstraat lag er dan ook op sommige plaatsen extreem glad bij. Zelfs de takelwagen slaagde er niet om de Mercedes uit de gracht de trekken door de gladheid. De politie besliste nadien om de straat een tijdje af te sluiten voor het verkeer.