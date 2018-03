Automobilist plukt voetganger van het Ei 14 maart 2018

Joeri Pauwels (21) uit Kortrijk heeft maandagavond een man naar het politiekantoor gebracht die hij even tevoren had opgepikt op het Ei. "Samen met Arne Degraeve en Baptist Vanderhaeghen was ik op weg met de auto toen we plots zagen hoe een voetganger net voor de rotonde aan Kinepolis de rijbaan dwarste", vertelt de jongeman. "Het was donker en het regende, een ronduit gevaarlijke situatie. Omdat hij het Ei opliep, besloot ik in te grijpen. Op de pechstrook parkeren, kon ik niet. Omdat een achterligger ook in de remmen was gegaan, besloot ik te stoppen op de linkerrijstrook." De voetganger liet zich gewillig wegleiden door Pauwels. "Hij leek verward en zei dat hij van het ziekenhuis kwam. De man was vriendelijk en rook niet naar alcohol. Mijn vrienden en ik besloten hem af te zetten bij de politie." "Medisch gezien was hij oké", zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier. "Maar hij was inderdaad op weg naar huis en daar hebben we 'm wat bij geholpen." Wat de man bezielde om te voet het Ei op te wandelen, is niet bekend. (VHS/LPS)