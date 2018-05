Automobilist onder invloed achter stuur 24 mei 2018

Bij controles langs de Brugse- en Doorniksesteenweg ter hoogte van de Blauwe Poort in Kortrijk had dinsdagnamiddag niemand van de honderd gecontroleerde automobilisten te veel gedronken.





Eén iemand zat wel achter het stuur onder invloed van cannabis en amfetamines. Een automobilist met een niet-verzekerd voertuig zag zijn wagen getakeld worden. Vier chauffeurs konden geen geldig verzekeringsdocument voorleggen, één droeg zijn veiligheidsgordel niet. "In Kortrijk, Kuurne en Lendelede kan je niet enkel 's nachts of in het weekend controles verwachten maar ook overdag en tijdens de week", klinkt het bij Thomas Detavernier van de politiezone Vlas. (LSI)