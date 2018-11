Auto vat vuur 20 november 2018

In de Ramskapellestraat in Kortrijk vatte gisteren voormiddag rond 10 uur een geparkeerde wagen vuur. Buurtbewoners zagen rook onder de motorkap van de wagen en verwittigden de hulpdiensten. Die konden vermijden dat de wagen volledig in vuur en vlam opging. Er raakte niemand gewond. (LSI)