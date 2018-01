Auto's rijden over voetpaden aan station 02u35 0 Foto Peter Lanssens Een automobilist rijdt over het voetpad aan het station. Kortrijk De Tolstraat, waar in het kader van de vernieuwing van de stationsbuurt voorbereidende werken bezig zijn voor een ondergrondse parking, is dicht voor verkeer.

Maar dat belet sommige automobilisten niet om er dagelijks over de voetpaden te rijden, zowel aan de kant van het Parkhotel als aan de kant van het station. Om zo toch maar de kortste weg te nemen tussen het Conservatorium- en Stationsplein. Levensgevaarlijk, waarschuwen bezorgde Kortrijkzanen. "Het is wachten tot hier de eerste voetganger omver gereden wordt", klinkt het. Schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a) laat meteen ingrijpen. "We gaan het automobilisten onmogelijk maken om nog over de trottoirs te rijden", zegt Weydts. "Dat kan door tijdelijk afsluitingen, blokken of paaltjes te zetten. We bekijken wat de beste oplossing is." (LPS)