Auto over de kop op verkeerswisselaar LSI

21 maart 2019

16u27

Bron: LSI 0

Op de verkeerswisselaar van de E403 vanuit Doornik naar de E17 richting Gent is donderdagnamiddag rond 14 uur een voertuig over de kop gegaan. Doordat hij te snel reed, verloor de automobilist in de bocht de controle over het stuur en maakte een buiteling. De automobilist raakte gewond en moest naar het ziekenhuis gebracht worden. Hij verkeerde niet in levensgevaar. Door het ongeval was er een uur lang moeilijke doorgang op de wisselaar vanuit Wallonië naar Kortrijk-Zuid en verderop richting Gent.