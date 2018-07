Auto gaat op E17 in vlammen op 09 juli 2018

Op de snelweg E17 in Kortrijk is zaterdag rond 7 uur de Peugeot 206 van drie Franse jongeren uitgebrand. Het trio uit de buurt van Rijsel was na een avondje uit in Gent op de terugweg toen de auto net voor de verkeerswisselaar 't Ei alle vermogen verloor en begon te roken. "Ik zette de wagen snel op de pechstrook en kon nog de autopapieren meenemen", zegt de Franse automobilist. "We vluchtten uit de auto en zagen veel rook en vuur. Een voorbijganger belde de brandweer, die snel ter plaatse was en het vuur kon blussen."





Voor de drie vrienden zat er niets anders op dan wachten op de takelwagen en een lift om naar Frankrijk terug te keren. (LSI)