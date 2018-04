Auto brandt uit op parking warenhuis Lidl 23 april 2018

04u25 1 Kortrijk Langs de Kleine Ringlaan in Kuurne is zaterdagochtend een Mercedes uitgebrand op de parking van warenhuis Lidl. Gewonden vielen er niet.

Olga D. uit Heule (Kortrijk) was met haar twee dochters en zoon op weg om boodschappen te doen. Ze reed de parking op en wilde het warenhuis binnengaan. "We waren eerst naar de Kringwinkel geweest", klinkt het. "Toen we vervolgens op de parking van Lidl wilden uitstappen, zagen we rook opstijgen uit het motorcompartiment. We hebben de motorkap geopend en zagen meteen een vlam. Daarna is alles razendsnel gegaan."





Iedereen uit de weg

De oudste dochter van het gezin liep het warenhuis binnen om andere klanten te alarmeren, en te vragen om hun auto's te verplaatsen. Dat verliep erg vlot, waardoor de Mercedes reeds geïsoleerd stond toen de brandweerploegen ter plaatse kwamen. De bluswerken konden dan ook snel aangevat worden, maar de brandweer kon niet verhinderen dat de Mercedes volledig uitbrandde.





File tot Harelbeke

De hulpdiensten versperden één rijstrook van de ringweg, wat een file tot Harelbeke veroorzaakte. Het gezin werd opgevangen door ambulanciers en twee medewerkers van het Rode Kruis die even verderop stickers aan het verkopen waren. "We zijn vooral blij dat er geen andere wagens uitgebrand zijn en er geen gewonden vielen", besluit de oudste dochter. De oorzaak van de brand was niet meteen duidelijk. Mogelijk gaat het om een technisch defect. (LSI)