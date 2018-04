Auto belandt op dak 21 april 2018

02u53 0

In de Groeningelaan in Kortrijk ter hoogte van de Veemarkt belandde in de nacht van donderdag op vrijdag een auto op zijn dak. De bestuurder verloor omstreeks 1.20 uur de controle over zijn stuur en ging uiteindelijk over de kop. De 38-jarige bestuurder, A. B. uit Harelbeke werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.





(AHK)