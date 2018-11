Aura kookt in Vork voor Rode Neuzendag 29 november 2018

02u24 0 Kortrijk Het vormingscentrum Aura van vzw Oranjehuis in Heule zamelde geen geld in voor Rode Neuzendag, maar gaf er uit. Een atypische actie die Rode Neuzen best kan appreciëren.

"Zes jongeren van Aura hebben samen met evenveel studenten van het volksrestaurant Vork in Kortrijk mogen koken. 's Avonds werden alle mensen uitgenodigd die onze kwetsbare jongeren van Aura helpen. De jongeren mogen immers op heel wat plaatsen stage lopen. Door die stage voelen onze jongeren zich weer wat belangrijk, wat hun zelfbeeld ten goede komt. In scholen of restaurants bijvoorbeeld krijgen onze gasten de kans om iets te betekenen", vertelt Katrien Deweer van Aura. "En dus wilden we ter gelegenheid van de Rode Neuzen Dag die mensen helpen. En dat mocht iets kosten. Onze jongeren hebben het beste van zichzelf gegeven om een lekkere maaltijd klaar te maken."