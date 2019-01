Astrid is eerste nieuwjaarskindje in onze regio. Proficiat! Peter Lanssens

13u29 0 Kortrijk Het eerste nieuwjaarskindje in onze regio is Astrid, afgelopen nacht om 2.28 uur geboren in de materniteit van het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk.

Het meisje meet 51 centimeter en weegt 3,690 kilogram. De fiere ouders zijn huisarts Stefanie Houwen (34) en Tim Vanooteghem (31), werkzaam bij elektriciteit en verlichting voor beursstanden Standelec uit Bissegem. Astrid heeft met Arthur (3) een broertje. Het gezin woont in Heule. “We waren net aan het dessert begonnen, bij vrienden in Zulte, toen Stefanie haar water brak”, zegt Tim Vanooteghem. “We vertrokken meteen naar AZ Groeninge. De bevalling verliep prima. Een nieuwjaarskindje? Ik had eigenlijk liever gehad dat Astrid op een andere dag was geboren, want Nieuwjaar is al een feestdag, maar uiteindelijk maakt dat allemaal niet zoveel uit hoor. Of er nog meer kinderen volgen later? Nee, we houden het bij twee kindjes”, aldus papa Tim Vanooteghem.