Asielhond Tommy schopt het tot burgemeester 06 november 2018

Kortrijk heeft met Tommy een dierenburgemeester. De hond komt uit het asiel San Anton in Morón de la Frontera in de Spaanse regio Andalusië. Het asiel was in een erbarmelijke staat en vuil. Tommy kreeg 324 stemmen in een sociale mediacampagne, op poten gezet door dierenartsenpraktijk Overleie. "We gaven Tommy, die zes jaar in het asiel zat, een tweede leven met hulp van de organisatie San Anton Belgium", zeggen eigenaars Peter Verpoot (36) en Brett Deblauwe (45) uit Heule. "Tommy toont veel dankbaarheid en is lief en trouw. Hij is een kruising van verschillende rassen." Er is ook een onderdierenburgemeester, de kat Pallieter van Chris Vannieuwenhuyze (69) uit Bissegem. Pallieter kreeg 171 stemmen.





"Mijn man kocht onze kat zonder dat ik van iets wist, want ik was van plan om een hond te kopen", vertelt Chris Vannieuwenhuyze. "Maar goed, Pallieter is van het ras Maine Coon, zeg maar de hond onder de katten. Een lieve kat, maar lomp. Als hij op tafel springt, ligt alles op de grond. Je kan er ook mee gaan wandelen, met een leiband aan", aldus Vannieuwenhuyze. Tommy en Pallieter vertegenwoordigen de huisdieren van Kortrijk voortaan op speciale inhuldigingen. "Zo zoeken we een locatie voor een zwemvijver voor honden", vertelt schepen van Dierenwelzijn Bert Herrewyn (sp.a). (LPS)