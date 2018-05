Architect start instrumentenwinkel NIEUWE ZAAK OPENT DEZE ZOMER IN VOORMALIG KAPSALON JOYCE MESDAG

18 mei 2018

02u38 0 Kortrijk Björn Van Moorleghem opent in augustus het Muziekhuis in Kortrijk. De man heeft een goed draaiende architectenzaak in Waregem. "Dit is een droom die in vervulling gaat, maar ik blijf wel actief als architect", aldus Björn.

Het lijkt op het eerste zicht een vreemde carrièrewending, van de architectuur naar de muziek. Björn heeft immers 7 jaar van zijn leven opgeoffferd om te studeren voor architect, met zijn stageperiode inbegrepen. "Je kan dat ongewoon vinden, maar voor mij is het een weloverwogen keuze", zegt Björn. "Tien jaar geleden heb ik voor het eerst met het idee gespeeld om een instrumentenwinkel te openen. Ik heb het toen niet gedaan, maar de goesting is nooit weggegaan."





Kunstvormen

Björn (35) is al sinds zijn zevende met muziek bezig. Als tiener speelde hij in een eigen bandje, en op dit moment maakt hij deel uit van de Harmonie Steeds Beter in Sint-Baafs-Vijve, Harmonie Kunst en Deugd Wakken, en het ensemble van de Kortrijkse brandweer. "Het lijkt me echt heel leuk om klanten advies te geven over muziekinstrumenten. Eigenlijk zie ik veel gelijkenissen met mijn werk als architect: ik sta nu ook in de 'verkoop', alleen verkoop ik nu zaken die er nóg niet zijn. En muziek en architectuur zijn allebei kunstvormen."





Het Muziekhuis komt in de Brugsesteenweg 42. Björn is momenteel druk bezig met de verbouwing van de voormalige kapperszaak. "De plannen daarvoor heb ik zelf getekend, ja", lacht Björn. "Het achterste deel van de winkel wordt gesloopt, daar komt een nieuw gebouw. In de ene helft van de winkel komt een afdeling met gitaren en versterkers en dergelijke, in de andere helft komen algemene instrumenten." Björn beseft dat er tegenwoordig veel online wordt gekocht, dat was ook een van de verzuchtingen van Didier Verschelde, zaakvoerder van de winkel die recent de boeken sloot. "Maar ik hoop dat dat allemaal nog goed zal meevallen. Ik krijg verschillende signalen van leveranciers, het wordt afwachten wat dat betreft."





Het Muziekhuis opent op 18 augustus, veel sneller dan Björn zelf had gedacht. "Het was eigenlijk de bedoeling om volgend jaar pas open te gaan", legt Björn uit. "Maar aangezien Music Verschelde sluit, leek het me een goed idee om de opening van mijn zaak wat vroeger in te plannen."





Björn benadrukt dat hij aan het werk blijft als architect. "De dossiers waar ik mee bezig ben, daar zal ik me voor blijven inzetten. Ik zou niet willen dat mijn huidige klanten zich zorgen maken als ze van mijn plannen horen. Als het meevalt met de winkel, dan zal ik op termijn de projecten die ik aanvaard, iets selectiever uitkiezen. Maar ik denk nog niet meteen aan stoppen."