Architect opent eigen muziekwinkel: "Mijn jongensdroom gaat in vervulling" 21 augustus 2018

02u34 1

Aan de Brugsesteenweg in Kortrijk heeft de Waregemse architect Björn Van Moorleghem zijn Muziekhuis, een muziekwinkel, geopend. "Dit is een jongensdroom die in vervulling gaat", glundert Björn.





Van de voormalige kapperszaak aan de Brugsesteenweg 42 blijft weinig over. "Het hele pand is gerenoveerd met achteraan een extra stuk nieuwbouw", vertelt Björn Van Moorleghem. Hij tekende zelf de plannen. "Ik wilde al lang een eigen muziekwinkel. Met mijn Muziekhuis is mijn droom werkelijkheid geworden." In Waregem behoudt Björn Van Moorleghem samen met zijn vrouw Marieke Declerc zijn architectenbureau. "Maar voortaan vind je me van dinsdag- tot en met vrijdagnamiddag en op zaterdag de hele dag in mijn Muziekhuis. Uit voorliefde voor de gitaar bestaat ruim de helft van mijn winkel uit gitaren, versterkers en andere toebehoren, de andere helft uit algemene instrumenten. Zelf speel ik zowel gitaar als trompet en zit ik in drie muziekgezelschappen: de Verenigde Brandweermuzikanten Kortrijk, harmonie Kunst en Deugd Wakken en harmonie Steeds Beter in Wielsbeke." Het was schepen Rudolf Scherpereel (N-VA) die de zaak officieel mocht openen. "Maanden werkte Björn in zijn zaak, hopelijk wordt het de start van een succesverhaal. Met meer dan 3.000 Kortrijkzanen die les volgen in het deeltijds kunstonderwijs moet dat wel lukken. En dankzij een nieuw decreet mogen voortaan zesjarigen al muziekles volgen." (XCR)