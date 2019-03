Arbeidster belandt met hoofd onder machine en ontsnapt aan de dood: machinefabrikant riskeert 21.600 euro boete Siebe De Voogt

20 maart 2019

13u51 0 Kortrijk Machinefabrikant Michel Van de Wiele NV uit Marke staat in de Brugse rechtbank terecht voor een zwaar arbeidsongeval, waarbij een arbeidster met haar hoofd in een machine geklemd raakte. Het arbeidsauditoraat vorderde een geldboete van 21.600 euro. Het bedrijf vraagt de vrijspraak.

De feiten speelden zich op 20 oktober 2016 af in de vestiging langs de Michel Vandewielestraat. Het slachtoffer was er die dag opleiding aan het geven aan een uitzendkracht bij de vernikkelingslijn: een machine waarmee haken geproduceerd worden. De vrouw wilde een kwaliteitscontrole uitvoeren en boog zich daarom voorover in de machine. Die schoot plots weer in gang, waardoor ze met haar hoofd en schouders geklemd raakte onder een blok. Het slachtoffer had bijzonder veel geluk, want op de bewuste blok zaten volgens het arbeidsauditoraat stalen pinnen die haar hoofd gelukkig niet doorboorden. Uiteindelijk kwam de vrouw er van af met een gescheurde onderlip en verschillende snijwonden in het gelaat.

Onvoldoende ervaring

De sociale inspectie stelde na het ongeval diverse gebreken vast. De NV Michel Van de Wiele moest zich bijgevolg woensdagmorgen voor de correctionele rechtbank in Brugge verantwoorden en hangt een geldboete van 21.600 euro boven het hoofd. “Wij zijn van oordeel dat het slachtoffer onvoldoende ervaring had om die uitzendkracht op te leiden”, stelde de arbeidsauditeur. “Ze werkte vooraf zelf wel al als uitzendkracht in het bedrijf, maar was amper tien dagen vast in dienst. Het is bovendien frappant dat tussen het slachtoffer en de interim een taalkloof bestond. Zij sprak Nederlands, terwijl de uitzendkracht Frans sprak. Die vrouw kon de risico’s van die machine dus niet uitleggen. Bovendien was de tweehandsbediening van de vernikkelingslijn niet veilig. Normaal kon die immers niet in gang schieten, zonder dat beide knoppen werden ingeduwd. De bijhorende noodstop functioneerde de dag van het ongeval eveneens niet.”

De machinefabrikant vraagt de vrijspraak. Volgens hun advocate werd het ongeval wellicht veroorzaakt door de onoplettendheid van het slachtoffer. “De machine mag normaal niet bediend worden door twee personen, wat de dag van het ongeval wel het geval was. Die fout maakt de machine op zich echter niet onveilig.” Uitspraak op 17 april.