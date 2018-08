Arbeidsinspectie op Alcatraz 16 augustus 2018

Het metalfestival Alcatraz zit er sinds zondagnacht op. De voorbije dagen werden het hoofdpodium, de tenten en andere constructies afgebroken en het terrein achter sportcentrum Lange Munte opgeruimd. De organisatoren kregen dinsdag onaangekondigd een controle van de arbeidsinspectie.





"Het ging over de veiligheid", zegt Alcatraz-woordvoerder Bernard De Riemacker.





"Zo droegen vrijwilligers van jeugdbewegingen laarzen in plaats van veiligheidsschoenen met een ijzeren tip. We hebben dat opgelost. De inspectie ging ook andere zaken na zoals of chauffeurs van vorkheftrucks hun gordel droegen en of er veiligheidshesjes werden gedragen. We deden het nodige. De controle bleef zonder verder gevolg."





