Appartement onbewoonbaar na keukenbrand 31 januari 2018

02u51 0 Kortrijk Een appartement van de sociale huisvestingsmaatschappij vzw De Poort op de hoek van de Graaf Boudewijn IX-laan en de Elfde-Julilaan in Kortrijk is verwoest na een keukenbrand gisteren omstreeks 11.30 uur. "Plots kwam er rook vanonder mijn verwarming", vertelt een bovenbuur.

"Plots merkte ik een brandgeur waar en kwam er rook vanonder mijn verwarming", vertelt een bewoner die op de tweede verdieping woont. "Toen ik buiten keek, zag ik mensen die stonden te zwaaien dat ik naar buiten moest komen. Vliegensvlug ben ik naar buiten gevlucht, de gang hing al vol met rook." De brandweer snelde ter plaatse maar kon niet meteen binnen in appartement op het gelijkvloers. "Het was ook niet duidelijk of de bewoonster nog binnen was of niet", vertelt Sebastien Lefebvre van de hulpverleningszone Fluvia. Uiteindelijk sloeg de brandweer de voordeur in met hamer en sloegen ze ook een zijruit in. Het appartement hing al vol met rook en was niet meer te redden. "Net toen we binnen braken, kwam ook de bewoonster afgelopen", vertelt Lefebvre. Zij werd in shock afgevoerd naar het ziekenhuis. Het vuur ontstond in de keuken, het appartement is verwoest. Ook de appartementen op de eerste en tweede verdieping liepen schade op. Het appartement is eigendom van de huisvestingsmaatschappij vzw De Poort. Volgens buurtbewoners kampt de vrouw met psychische problemen. Twee maanden geleden werd de brandweer ook al eens opgeroepen voor een brand bij de vrouw, toen met minder zware gevolgen. (AHK)