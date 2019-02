Appartement even geëvacueerd door gasgeur LSI

17 februari 2019

Een vijftiental bewoners van een appartementsgebouw aan het Louis Robbeplein in het centrum van Kortrijk zijn zondagavond rond 18u een half uur geëvacueerd. In de kelderverdieping was een gasgeur waarneembaar. De brandweer van de zone Fluvia en nutsmaatschappij Fluvius snelden ter plaatse, roken ook de gasgeur maar konden geen gaswaarden meten. In de kelder bleken er recent wel werken met PUR-isolatieschuim te zijn uitgevoerd. Wellicht zorgde dat voor de doordringende geur in een niet-verluchte ruimte. Rond 18.30 uur mochten de bewoners naar hun appartement boven de kantoren van interimkantoor Forum Jobs terugkeren. Tijdens de evacuatie bleven ze aan de overkant van de straat praten en de brandweer gadeslaan.