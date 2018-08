Aperitiefbiertje Julia scoort op Streekbierenfestival 16 augustus 2018

02u26 2 Kortrijk Duizenden bierliefhebbers trokken de voorbije twee dagen naar Zwevegem, om er in de schaduw van de kerk 220 biertjes te proeven van 47 verschillende brouwerijen op de 18de editie van het Internationaal Streekbierenfestival.

"Met hoeveel ze juist waren, valt moeilijk in te schatten, maar het was zeker een topeditie", zegt Yvan Devlaminck van het organiserende Flanders Events vzw. "Het weer- zonnig, maar niet te warm- was ideaal voor een bezoekje aan ons festival."





Bij momenten liep de wachttijd aan de kassa's wel wat op. "Vooral op dinsdagavond was het wat langer aanschuiven. Toen kwamen er veel mensen op hetzelfde moment aan." Er waren dit jaar heel wat buitenlandse brouwerijen, zoals Septem Brewery uit Griekenland, Brouwerij Jopen uit Nederland, Brouwerij Weihenstephan uit Duitsland, Rechurch uit Engeland , Brewery 6°North uit Schotland en The Sisters Brewery uit Nederland. Enkele brouwers die voor het eerst meedoen, zijn 'The Belgium Brew Brothers' Mathieu (31) en Thibaut (29) Lateur uit Zwevegem en Kortrijk. Zij stelden er hun aperitiefbiertje 'Julia' voor. "Op dinsdag alleen al zijn 1.000 mensen ons biertje komen proeven, meteen goed voor de voorraad die we eigenlijk voor twee dagen voorzien hadden. "





(JME)