Antwerpenaren winnen WK bubbleball 30 april 2018

02u32 0 Kortrijk Beach10, een ploeg uit Antwerpen, won gisterenavond met 2-1 de finale van het WK bubbleball op het voetbalterrein van het Don Boscocollege in Kortrijk tegen Whateverton, een ploeg uit onze regio.

Er daagden 32 ploegen en zo'n 500 mensen op gisteren. Bubbleball is een hilarische vorm van voetballen waarbij deelnemers in een doorzichtige plastieken bal tegenstanders omver lopen en een doelpunt proberen te scoren op veldjes met opblaasbare wanden van 30 op 15 meter. De start van de finale alleen al was grappig, want door de luidsprekers weerklonk de hymne van de Champions League.





Verwarming

"Spijtig van de regen, maar volgens de deelnemers was het gelukkig niet te glad op het veld", zegt mede-organisator Felix Ameye. Om alle deelnemers en het publiek in de sfeer te brengen, draaiden dj's plaatjes in een tent. "We lieten in extremis nog twee verwarmingselementen in de tent met bar zetten om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken", vervolgt Ameye. Er was ook randanimatie met voetbaldarts, een levend tafelvoetbalspel en bubbleball voor kinderen.





Tweedaagse

"We weten nog niet of we volgend jaar hier blijven met ons WK", zegt Ameye. "Het is een prima locatie, maar het kan ook zijn dat we verhuizen en bovendien een andere datum kiezen. We gaan sowieso voor een tweedaagse. Met bijvoorbeeld op een vrijdagavond een fuif, gevolgd door het BK zelf op een zaterdag", aldus Ameye. Het winnende team won een bronzen trofee van kunstenares Mie Bogaerts. (LPS)