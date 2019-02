Amper vrouwelijke straatnamen in Kortrijk Presentatrice Sofie Lemaire: “Ik wil ‘meer vrouw op straat’” Peter Lanssens

28 februari 2019

17u18 4 Kortrijk Vrouwen die fantastische dingen presteren, worden al te vaak vergeten. Dat is ook in het straatbeeld te zien. In Kortrijk is amper 3 procent van de straten naar een vrouw vernoemd. Canvas-presentatrice Sofie Lemaire roept op om daar verandering in te brengen. “Ik ben niet voor quota. Of het nu een vrouw, een heilige, een man, een plaats of een veldslag is, we gaan altijd voor goeie straatnamen”, zegt cultuurschepen Axel Ronse (N-VA).

In grote Vlaamse steden is gemiddeld 15 procent van de straten naar een vrouw vernoemd. Kortrijk hinkt een heel eind achterop. “Het zou geweldig zijn als meer gerenommeerde vrouwen een eigen plek krijgen in ‘hun’ stad”, zegt Sofie Lemaire, die met #meervrouwopstraat stadsbesturen probeert te overtuigen om hier werk van te maken. Steden zoals Antwerpen, Gent, Brussel, Brugge, Oostende, Leuven, Mechelen en Hasselt scharen zich al achter Sofie’s oproep. Ook Kortrijk zegt niet nee, maar nuanceert wel. “De komende jaren enkel op vrouwelijke straatnamen inzetten is geen oplossing, we hebben vooral nood aan goeie straatnamen”, zegt schepen Axel Ronse. “Geslacht mag hier geen enkele rol in spelen. Ik maak me trouwens geen zorgen, want Kortrijk telt wel wat vrouwen met pit, zowel uit de cultuur, zorg, economische en politieke wereld.”

Veel toponymen

Dertig straten in Kortrijk, op een totaal van 977, hebben nu de naam van een vrouw, zoals de Abdis Agnesstraat en de Zuster Parmentierstraat. “Dat betekent niet dat alle andere straten naar mannen vernoemd zijn”, zegt Axel Ronse. Zo zijn er heel wat toponymen (305 straten of 33 procent) die bijvoorbeeld naar een herberg, beek, hoeve of molen verwijzen. Komen onder meer ook aan bod in straatnamen: historische namen zoals over de Guldensporenslag, religie zoals pastoors, politici, beroemdheden zoals Thomas Edison, beroepen die naar de vlasnijverheid verwijzen en natuur, zoals over planten en dieren.

Begijntje

Schepen Ronse benadrukt dat het kiezen van straatnamen, ook vrouwelijke, grondig gebeurt. Zo wil hij Barbara Bonte met een straatnaam laten eren. Het begijntje verbleef van 1594 tot haar dood in 1642 in het Begijnhof. Ze stond er onder meer bekend voor dat ze veel aalmoezen aan armen gaf en armen en zieken in haar huis opving. “Heerlijk toch, een begijntje die het voor de armen en de ‘besmetten’ opnam”, zegt Axel Ronse. “Straf toch? Ik droom nu al van de Barbara Bontestraat.”

Fressende

Er zijn ook enkele andere nieuwe vrouwelijke straatnamen op komst, al principeel goedgekeurd door de straatnamencommissie. Zo komt er in Rollegem een straat met de naam Fressende. Die historische dame uit de dertiende eeuw droeg als enige de titel ‘Vrouwe van Rollegem’ omdat ze veel invloed had als eigenares van het Hof van Rollegem in het dorpscentrum. In de volkse wijk Overleie in Kortrijk krijgen enkele straten in nieuwe verkavelingen drie naar een vrouw vernoemde namen. Ze verwijzen naar de Vlaamse schrijfster Maria Doolaeghe (1803-1884), Colette Maas (1875-1951), de eerste directrice van de vroegere vrijzinnige meisjesschool ‘Ecole laïque pour jeunes filles’ in de Voorstraat, en de gelauwerde kunstenares Marthe De Spiegeleir (1897-1991).