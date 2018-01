Amper postbedeling in Venning 02u45 0

Er zijn klachten over de postbedeling in volkswijk Venning in Kortrijk. "De post wordt er momenteel slechts een keer per week bedeeld, wat te weinig is", stelde gemeenteraadslid Marc Lemaitre (sp.a) maandagavond op de raad. "De postbodes raken zelfs met de fiets amper tot aan de woongelegenheden omdat er momenteel wegenwerken bezig zijn in de wijk. Maak een doorgang voor de postbodes en klop ook eens bij Bpost aan, want die postbodes staan onder een zeer zware tijdsdruk", aldus Marc Lemaitre. "We lossen het op en nemen contact op met Bpost", beloofde burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld).





(LPS)