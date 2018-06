Amokmaker vrijgesproken voor bezit van mes 06 juni 2018

02u46 0

Dinu-Marius T., die in Kortrijk woont, is door de rechter vrijgesproken voor het bezit van een mes. De man kreeg wel acht maanden met uitstel, onder meer voor vernielingen.





T. trok begin februari dit jaar naar het Agentschap Inburgering van de stad Kortrijk. Hij eiste daar van een medewerkster dat ze hem zou uitschrijven uit een inburgeringscursus die hij moest volgen.





Om zijn woorden kracht bij te zetten, trok de man een mes en dreigde de vrouw te vermoorden als ze niet deed wat hij zei. Daarop verliet hij haar kantoor. Met een smoesje slaagde de medewerkster van het Agentschap Inburgering erin haar baas te verwittigen. Die sloot de deuren. Daarop bekoelde de dader zijn woede op de laptop van de medewerkster. Ook een scherm en een vaas sneuvelden. De man gedroeg zich nadien opstandig tegen de agenten en daagde hen uit om te vechten. Volgens zijn advocaat trok Dinu-Marius helemaal geen mes. "Hij haalde een document uit z'n broekzak. Het mes dat tussen het opgeplooid document stak, kwam op die manier ook naar boven", sprak de advocaat. Het Openbaar Ministerie vorderde achttien maanden waarvan zes effectief, maar de rechter ging niet mee in dat verhaal. Hij veroordeelde de man tot acht maanden met uitstel (de voorhechtenis is wel effectief) en een boete van 800 euro.





(VHS)