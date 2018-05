Ambassadeur opent examencentrum Frans 24 mei 2018

Frans ambassadeur Claude-France Arnould opende woensdagavond in het Edulab van de universiteit Kulak een examencentrum Frans. Het centrum, uniek in onze provincie, certificeert de Franse taalbeheersing van studenten, werknemers en beoefenaars van vrije beroepen aan de hand van officieel en internationaal erkende meetinstrumenten.





Je kan er concreet de diploma's DELF (diplôme d'études en langue française), DALF (diplôme approfondi de langue française) en DFP (diplome de français professionel) behalen. De diploma's bieden competitieve groeimogelijkheden op de arbeidsmarkt, vooral in de Eurometropool in de driehoek Rijsel, Kortrijk en Doornik. Het examencentrum Frans hoort bovendien perfect thuis in talencentrum van de toekomst Edulab. (LPS)