Alweer ongeval in file op E17 26 april 2018

Op de E17 in Marke is gisterennamiddag omstreeks 16.50 uur opnieuw een ongeval gebeurd. Een Franse trucker die in de richting van Frankrijk reed, kon een vrachtwagen voor hem, die stilstond in de file, niet ontwijken. Hij knalde hard achteraan de Bulgaarse vrachtwagen. Door de knal, werd de Bulgaarse vrachtwagen naar voor geduwd waardoor ook een BMW met Franse inzittenden en een vierde voertuig beschadigd raakten. Uiteindelijk liep gelukkig slechts één persoon lichte verwondingen op. In de richting van Frankrijk stond opnieuw een lange file doordat ze net over de grens in Frankrijk wegwerkzaamheden uitvoeren. Het is het tweede ongeval in evenveel dagen. Dinsdag stierf een 29-jarige vrachtwagenchauffeur uit Moeskroen door een ongeval op ongeveer dezelfde plaats. (AHK)